"Деньги 24": программы повышения производительности труда покроют дефицит кадров в России

Отраслевые программы повышения производительности труда к 2030 году позволят покрыть дефицит кадров в 1,6 миллиона человек. Компании планируют повышать эффективность работы, чтобы компенсировать нехватку сотрудников.

При определении зарплат работодатели все чаще ориентируются на среднерыночный уровень. В 2025 году такой ориентир назвали ключевым 43,9% работодателей, а в 2026 году показатель вырос до 77,1%.

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