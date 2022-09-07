"Личная территория": "активисты или вредители?"

В парке "Торфянка" снова неспокойно. На этот раз активисты пытаются защитить зеленую зону от "вредителя" – одной из жительниц района. Со слов местных, якобы из-за нее парк может превратиться в пустырь.

У Ольги свое представление о прекрасном. Она считает, что траву нужно стричь регулярно, а кустарники вырубать. И все бы ничего, но женщина пытается заставить коммунальщиков плясать под ее дудку, возмущены активисты. Чтобы взять реванш, они пошли на крайние меры.

Какие именно? Подробнее – в программе "Личная территория".