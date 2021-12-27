"Интервью": Игорь Чапурин – об индустрии моды в России

Существует ли в fashion-индустрии проблема плагиата? Что будет с

модой, если все сейчас ходят в толстовках, пуховиках и кроссовках?

Почему в нашей стране нет индустрии моды? Об этом в программе "Интервью" рассказал дизайнер Игорь Чапурин.