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20 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве

"Московский патруль": экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве

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В Москве арестовали бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Она отвечала за реализацию социального проекта "Пушкинская карта".

Школьники и студенты могли посещать культурные заведения столицы с помощью карты, на которую ежегодно приходила определенная сумма денег.

Ярилову обвиняют хищении в более 200 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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