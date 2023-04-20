20 апреля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве
В Москве арестовали бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Она отвечала за реализацию социального проекта "Пушкинская карта".
Школьники и студенты могли посещать культурные заведения столицы с помощью карты, на которую ежегодно приходила определенная сумма денег.
Ярилову обвиняют хищении в более 200 миллионов рублей.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль