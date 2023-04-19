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19 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Балашихе обнаружили тела 4-летней девочки и ее матери

"Московский патруль": в Балашихе обнаружили тела 4-летней девочки и ее матери

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В подмосковном городе Балашихе на улице Заречной обнаружили тело 4-летней девочки и ее матери.

Волонтеры и полицейские осматривали окрестности города и пытались найти девочку. Они смогли обнаружить тело ее матери на козырьке подъезда. Поиски пропавшего ребенка продолжались, но при более детальном осмотре, ее тело нашли на том же козырьке подъезда.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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