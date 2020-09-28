"Московский патруль": пенсионерку в Москве обманули на полтора миллиона рублей

Пенсионерка в Москве стала жертвой мошенников, которые пообещали ей высокий процент по вкладу. 84-летняя москвичка, поверив некой финансовой компании, вложила все свои сбережения – почти полтора миллиона рублей.

При этом женщине два раза действительно выплатили процент, однако после этого связь с конторой была утрачена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.