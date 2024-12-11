"Сити": москвичам рассказали о главных концертах этой недели

Команда проекта "Сити" составила подборку главных концертов этой недели.

Большой концерт группы "Аукцыон" пройдет в столице 12 декабря. Можно будет услышать главные хиты коллектива – "Птицы", "Зима" и "Осколки", а также песни из последнего альбома "Мечты", который вышел в 2020 году.

Также на этой неделе группа "Дискотека Авария" даст большой сольный концерт. Он пройдет 13 декабря. Шоу будет максимально зажигательным. Все главные хиты обязательно прозвучат на сцене. Группа исполнит такие песни, как "Если хочешь остаться", "Арам-зам-зам", "Малинки", и "Нано-техно". Ну и конечно прозвучит песня "Новогодняя".

Еще одно представление, которое стоит посетить, – это концерт группы "The Hatters".Он пройдет 14 декабря. Каждое их выступление для фанатов – это событие. В этот раз обещают особое шоу. Зрители смогут посмотреть необычное визуальное оформление и послушать новое звучание главных хитов: от "Рашн стайл" до "Я делаю шаг" и "Наружу изнутри".

Подробнее – в программе "Сити".