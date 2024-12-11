Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 13:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о главных концертах этой недели

"Сити": москвичам рассказали о главных концертах этой недели

"Культура за 100 секунд": выставка предметного дизайна открылась в Москве

Трансляцию балета "Щелкунчик" Большого театра покажут в кинотеатрах "Москино"

"Время новых": студия "Черный квадрат"

"Культура за 100 секунд": проект "Зима в Москве" объединил почти 2 тыс площадок

Премьера 11-й части фильма "Елки" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

Посвященная искусству поволжских татар выставка открылась в "Царицыне"

Выставку к 270-летию со дня основания МГУ подготовили в Москве

Выставка костюмов открылась в метро Москвы

"Интервью": Игорь Петренко – о судьбе и профессии актера

Команда проекта "Сити" составила подборку главных концертов этой недели.

Большой концерт группы "Аукцыон" пройдет в столице 12 декабря. Можно будет услышать главные хиты коллектива – "Птицы", "Зима" и "Осколки", а также песни из последнего альбома "Мечты", который вышел в 2020 году.

Также на этой неделе группа "Дискотека Авария" даст большой сольный концерт. Он пройдет 13 декабря. Шоу будет максимально зажигательным. Все главные хиты обязательно прозвучат на сцене. Группа исполнит такие песни, как "Если хочешь остаться", "Арам-зам-зам", "Малинки", и "Нано-техно". Ну и конечно прозвучит песня "Новогодняя".

Еще одно представление, которое стоит посетить, – это концерт группы "The Hatters".Он пройдет 14 декабря. Каждое их выступление для фанатов – это событие. В этот раз обещают особое шоу. Зрители смогут посмотреть необычное визуальное оформление и послушать новое звучание главных хитов: от "Рашн стайл" до "Я делаю шаг" и "Наружу изнутри".

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовДенис Лукьянов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика