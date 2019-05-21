"Вечер": ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Алкоголь ведут на повышение. Минпромторг и ФАС поддержали инициативу Минздрава. Ведомство разработало законопроект, по которому продавать напитки крепче 16,5 градусов нельзя будет гражданам младше 21 года. Об этом – в программе "Вечер".