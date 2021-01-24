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08:42

Пакистан одобрил применение вакцины "Спутник V"

за рубежом медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Пакистана дали разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает газета Dawn.

Уточняется, что данное решение было принято на встрече при участии регистрационного совета Управления по контролю за лекарствами Пакистана.

"...еще одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях – это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций", – рассказал СМИ представитель правительства страны.

Импортом и распространением препарата российского производства займется пакистанская фармацевтическая компания AGP.

Ранее в Пакистане также одобрили для экстренного применения разработку британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета и препарат китайской госкомпании Sinopharm.

Ранее сообщалось, что Россия заключила договор о поставках "Спутника V" с Венгрией. Препарат будут ввозить поэтапно. Российский фонд прямых инвестиций также достиг соглашения по поставкам с ОАЭ.

Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

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