В Минобороны опровергли данные об атаке 31 дрона на объекты РФ в Сирии

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В Минобороны РФ опровергли данные о том, что боевики использовали более чем 13 беспилотников при атаке на российские военные объекты в Сирии, сообщает РИА Новости.

По данным источника в военном ведомстве, в Хмеймиме боевики использовали 10 дронов, а еще три – в Тартусе. А появившаяся информация об атаке якобы 31 БПЛА не соответствует действительности.

Также уточняется, что все остатки сбитых дронов собраны и сейчас исследуются специалистами, в ближайшее время они будут показаны.

Источник отметил, что мир должен быть озабочен фактом передачи боевикам подобных технологий создания, наведения с расстояния в десятки километров и управляемого сброса дронами боеприпасов по спутниковым координатам GPS, так как проконтролировать этот процесс на практике крайне тяжело или невозможно.

Он подчеркнул, что под угрозой реального боевого удара террористов с использованием таких беспилотников могут оказаться невоенные объекты и гражданское население в любой стране мира.

Ранее сообщалось, что боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников 6 января. В Кремле заявили, что оставшийся в Сирии контингент РФ обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками террористов.

Также отмечалось, что беспилотники, атаковавшие российские военные объекты, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации Идлиб.