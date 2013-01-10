Фотовыставка о людях и моторах пройдет в столице

С 16 января в Галерее классической фотографии откроется выставка Артема Василькова "Люди и Моторы". В своих работах автор рассказывает о людях, восстанавливающих уникальные ретро-автомобили и мотоциклы.

Васильков трудился над своим проектом не один год. На его фотографиях запечатлены машины и люди, вернувшие к жизни эти экземпляры.

По словам организаторов выставки, каждый автомобиль или мотоцикл самодостаточно говорит с фотографии, выступая, порой, только небольшой частью корпуса или деталью. Все работы сняты на черно-белую пленку и напечатаны вручную.

Выставка пройдет с 16 января по 3 февраля.