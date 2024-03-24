Путин поставил свечу за упокой погибших в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поставил в церкви в Ново-Огареве свечу за упокой погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по людям.

Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 180 человек.

Возбуждено уголовное дело. 23 марта террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу РФ и Украины.

Глава СК РФ поручил как можно скорее установить, кто стоит за организацией теракта.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



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