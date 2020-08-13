Народный художник РФ Михаил Переяславец скончался в Москве

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Народный художник РФ, скульптор Михаил Переяславец ушел из жизни в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Российской академии художеств (РАХ).

"Михаил Владимирович скончался", – подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что Переяславец умер на 72-м году жизни.

Информация о дате и времени прощания со скульптором станет известна позже.

Михаил Переяславец в 1976 году стал лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1984 году он был представлен в качестве лауреата Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина.

Среди известных произведений Переяславца в Москве – памятник русскому живописцу Василию Сурикову, памятник воинам-десантникам, а также памятник советскому летчику Степану Супруну и другие.