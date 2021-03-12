Композитора Людмилу Лядову похоронят 13 марта на Кунцевском кладбище

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Народную артистку РСФСР, пианистку и композитора Людмилу Лядову похоронят на Кунцевском кладбище. Отпевание состоится в Новодевичьем монастыре, заявил РИА Новости ее представитель Виталий Мирошников.

Церемония прощания пройдет в субботу, 13 марта. Людмила Лядова скончалась в столичной больнице в возрасте 95 лет. В конце февраля ее доставили в медучреждение с COVID-19.

"Отпевание пройдет в 11:00 в Новодевичьем монастыре, похоронят Людмилу Алексееву на Кунцевском кладбище рядом с матерью", – уточнил Мирошников.

Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года. В 1948 году закончила Свердловскую консерваторию. Она была талантливым музыкантом, ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков и другие известные артисты.