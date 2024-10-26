В Росавиации заявили, что самолетов РФ не было над Ираном во время запрета полетов

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Самолетов российских авиакомпаний во время временного запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана не было. Об этом РИА Новости заявили в Росавиации.

Также 2 октября Росавиация издала NOTAM, согласно которому полеты над территориями Ирана, Израиля и Ирака рекомендованы российским эксплуатантам только в период с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В случае изменений агентство дополнительно проинформирует.

Авиасообщение в Иране было приостановлено на фоне израильской атаки в ночь на 26 октября. Все рейсы были отменены. Утром временный запрет на полеты был снят. Авиасообщение возобновилось в обычном режиме.

Израильские военные нанесли удар по Ирану в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились только по военным целям.

Позже в ЦАХАЛ заявили об окончании атаки. По данным ВС Ирана, Израиль причинил "ограниченный ущерб" некоторым военным объектам страны.

Россия настойчиво призывает все вовлеченные стороны к сдержанности и прекращению насилия. РФ готова работать со всеми сторонами конфликта для снижения уровня конфронтации, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.