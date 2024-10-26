Захарова: РФ не получала сведений о жертвах и пострадавших из-за атаки Израиля на Иран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД России сведения о жертвах и пострадавших среди гражданского населения, в том числе проживающих в Иране россиян, не поступали. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя атаку Израиля на Иран в ночь на 26 октября. Соответсвующая публикация появилась в телеграм-канале МИД РФ.

По словам дипломата, Россия "глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной" эскалацией между Израилем и Ираном, которая создает реальные угрозы стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Ее первопричины, указала Захарова, кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе решений Совбеза и Генассамблеи ООН, что провоцирует ее нарастающую напряженность.

В МИД России считают крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех "здравомыслящих игроков" как внутри региона, так и за его пределами.

РФ настойчиво призывает все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущения катастрофы. Нужно перестать провоцировать исламскую республику на ответную реакцию и выходить из "спирали неконтролируемой эскалации", подчеркнула Захарова.

Россия готова работать со всеми стороны для снижения уровня конфронтации, заключила представитель МИД.

ЦАХАЛ в ночь на 26 октября ударил по иранской территории, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились только по военным целям.

Спустя время армия Израиля сообщила об окончании атаки. По информации ВС Ирана, Тель-Авив причинил "ограниченный ущерб" по некоторым военным объектам страны.

Иранский МИД призвал мировое сообщество принять коллективные меры для недопущения израильской стороны разжечь войну в регионе.