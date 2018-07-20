Четыре вестибюля столичного метро изменят свою работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вестибюли четырех станций столичного метро будут менять режим работы в период с 20 июля по 27 июля, сообщили в пресс-службе метрополитена.

С вечера 20 по утро 23 июля пассажиры не смогут пользоваться западным вестибюлем станции "Рязанский проспект", расположенным со стороны последнего вагона из центра, южным вестибюлем станции "Люблино" – первый вагон из центра и южным вестибюлем "Марьино" – также первый вагон из центра. Зайти на станции можно будет через восточный и два северных вестибюля соответственно.

Ремонт продолжится на станциях "Орехово", "Марьино" и "Люблино" и в будние дни. С 23 по 27 июля южные вестибюли перечисленных платформ каждый день будут закрываться в 22:00.

Кроме того, закроется южный вестибюль станции метро "Каховская". Там благоустройство проведут с 21 по 27 июля. Рабочие обновят лестничный проход с платформы в вестибюль. Ремонт будет идти круглосуточно. Пассажиры смогут выйти в город через вестибюль станции "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии.

Представители подземки призвали пассажиров заранее планировать маршруты поездок и ознакомиться с разделом "График ремонтов" на сайте метрополитена.