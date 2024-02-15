15 февраля, 11:12Транспорт
Летевший из Москвы в Петербург самолет экстренно сядет в столичном аэропорту
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Самолет рейсом Москва – Петербург готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
"После взлета экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение возвращаться в один из аэропортов", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что летевший на Сахалин рейс FV-6283 из Москвы перенаправили на запасной аэродром в Хабаровск. Это произошло из-за того, что у самолета не получилось осуществить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за плохой погоды.
До этого сообщалось, что самолет, выполняющий рейс Харбин – Якутск, экстренно приземлился из-за срабатывания датчика пожара. На борту было 30 пассажиров и 9 членов экипажа, их эвакуировали.
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