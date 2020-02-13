Эксперт прокомментировал инициативу ввести права для водителей беспилотников

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Оператор, который первое время будет сопровождать беспилотный автомобиль, должен отвечать минимальным требованиям, чтобы в экстренных ситуациях смог "перехватить управление". Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин, комментируя инициативу ввести права для водителей автономных транспортных средств.
"Это должны быть права не водителей обычных, а скорее испытателей, которые должны технологии тестировать, которые имеют достаточно высокую квалификацию, в том числе и как водителей, потому что могут возникать различные коллизии на дорогах", – сказал эксперт.
Минкин подчеркнул, что в любом случае система беспилотных автомобилей создается для того, чтобы водитель стал просто пассажиром. "То есть эта система должна быть построена таким образом, что водитель – помощник. Он может вмешиваться в ситуацию так, чтобы ничего не испортить", – пояснил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что в России для водителей беспилотников планируют ввести специальные права.
Согласно первому законопроекту об автономных автомобилях, водитель-оператор будет обязан иметь российские права, а также документ, который подтверждает право на управление транспортным средством.
В ближайшее время документ рассмотрят депутаты Госдумы. Планируется, что он необходим для допуска на дороги общего пользования беспилотников пятого уровня – они способны ездить по трассам без постороннего вмешательства.
Кроме того, в законопроекте указывается, что у водителя-оператора должны быть российские права и документ, который подтверждает право на управление беспилотником. Само транспортное средство должно быть застраховано на случай аварий и обязательно защищено от взломов. А данные о поездках законодатели предлагают фиксировать при помощи специальных устройств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: