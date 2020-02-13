Эксперт прокомментировал инициативу ввести права для водителей беспилотников

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Оператор, который первое время будет сопровождать беспилотный автомобиль, должен отвечать минимальным требованиям, чтобы в экстренных ситуациях смог "перехватить управление". Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин, комментируя инициативу ввести права для водителей автономных транспортных средств.

"Это должны быть права не водителей обычных, а скорее испытателей, которые должны технологии тестировать, которые имеют достаточно высокую квалификацию, в том числе и как водителей, потому что могут возникать различные коллизии на дорогах", – сказал эксперт.





Юрий Минкин руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин Бывает, что автомобиль едет, едет хорошо, но, например, перестает работать адекватно, тогда человек должен уметь принять решение верное, действовать правильным образом. Здесь действительно нужны профессиональные водители, это не должны быть просто водители, которые ездят из дома на работу и обратно.

Минкин подчеркнул, что в любом случае система беспилотных автомобилей создается для того, чтобы водитель стал просто пассажиром. "То есть эта система должна быть построена таким образом, что водитель – помощник. Он может вмешиваться в ситуацию так, чтобы ничего не испортить", – пояснил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что в России для водителей беспилотников планируют ввести специальные права.

Согласно первому законопроекту об автономных автомобилях, водитель-оператор будет обязан иметь российские права, а также документ, который подтверждает право на управление транспортным средством.

В ближайшее время документ рассмотрят депутаты Госдумы. Планируется, что он необходим для допуска на дороги общего пользования беспилотников пятого уровня – они способны ездить по трассам без постороннего вмешательства.

Кроме того, в законопроекте указывается, что у водителя-оператора должны быть российские права и документ, который подтверждает право на управление беспилотником. Само транспортное средство должно быть застраховано на случай аварий и обязательно защищено от взломов. А данные о поездках законодатели предлагают фиксировать при помощи специальных устройств.