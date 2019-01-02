В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Со 2 января в столице изменилась стоимость проезда на общественном транспорте, сообщает телеканал Москва 24.
Стоимость билетов выросла на уровне инфляции в пределах 5,1%. Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте теперь составляет 38 рублей вместо 36 рублей. "Единый" билет на 60 поездок теперь стоит 1900 рублей вместо 1765 рублей, а срок его действия с момента покупки сократился до 45 дней. В Департаменте транспорта это объяснили тем, что пассажиры успевают использовать билет раньше положенных 90 дней. Стоимость билетов "Единый" на 1 и 2 поездки не меняется третий год подряд.
Проезд по тарифу "90 минут" по карте "Тройка" составляет 59 рублей вместо 56 рублей. "Единый" на 30 суток теперь стоит 2170 рублей (раньше – 2075 рублей). Цена льготного билета для учащегося подорожала на 15 рублей до 395 рублей.
Также со 2 января упразднены несколько билетов – ТАТ на 60 поездок и "Единый" на 20 и 30 поездок и семь суток. Вместо них введены другие виды билетов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.