В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Со 2 января в столице изменилась стоимость проезда на общественном транспорте, сообщает телеканал Москва 24.

Стоимость билетов выросла на уровне инфляции в пределах 5,1%. Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте теперь составляет 38 рублей вместо 36 рублей. "Единый" билет на 60 поездок теперь стоит 1900 рублей вместо 1765 рублей, а срок его действия с момента покупки сократился до 45 дней. В Департаменте транспорта это объяснили тем, что пассажиры успевают использовать билет раньше положенных 90 дней. Стоимость билетов "Единый" на 1 и 2 поездки не меняется третий год подряд.

Проезд по тарифу "90 минут" по карте "Тройка" составляет 59 рублей вместо 56 рублей. "Единый" на 30 суток теперь стоит 2170 рублей (раньше – 2075 рублей). Цена льготного билета для учащегося подорожала на 15 рублей до 395 рублей.

Также со 2 января упразднены несколько билетов – ТАТ на 60 поездок и "Единый" на 20 и 30 поездок и семь суток. Вместо них введены другие виды билетов.