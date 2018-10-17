Более 20 тыс человек посетили форум "Открытые инновации–2018"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский международный форум "Открытые инновации–2018" посетили более 20 тысяч человек. Форум проходил в инновационном центре "Сколково" с 15 по 17 октября. На форуме выступили более 650 спикеров, подписали более 30 соглашений, провели конкурс стартапов East Bound.

"Всего за три дня "Сколково" посетили свыше 20 тысяч человек из более чем 90 стран. Форум стал площадкой для общения разработчиков, инвесторов и потребителей", – сообщили в пресс-службе фонда "Сколково" Агентству "Москва".

Форум "Открытые инновации" каждый год проходит в Москве с 2012 года под эгидой правительства России.

Ранее сообщалось, что председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов и гендиректор "Яндекса" Елена Бунина подписали соглашение о запуске беспилотного такси на территории инновационного центра.

Сначала вызов беспилотного такси будет доступен лишь тем резидентам "Сколково", которые согласятся принять участие в его тестировании. В тестовый период проезд на таком автомобиле будет бесплатным.