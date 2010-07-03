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09:18

Первый в истории полностью российский экипаж "Союза" отправится на МКС в 2020 году

технологии

09:18

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый в истории полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" отправится к МКС осенью 2020 года, рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"У нас в следующем году будет один пуск, где два (российских космонавта), а потом будет три", – цитирует Крикалева ТАСС. Он уточнил, что один запуск состоится в апреле или марте, а другой – осенью.

До этого полностью российский экипаж летал на орбитальную станцию "Мир" в 2000 году. Тогда на пилотируемом корабле "Союз ТМ-30" в космос отправились Сергей Залетин и Александр Калери.

25 сентября с космодрома Байконур стартовала к МКС ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" с первым в истории астронавтом из ОАЭ Хазаа аль-Мансури. На орбите он пробыл до 3 октября.

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