В США суд приговорил россиянина Дубникова к отбытому тюремному сроку

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В Портленде суд приговорил российского гражданина Дениса Дубникова к уже отбытому им тюремному сроку и штрафу в 10 тысяч долларов по делу об отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приговор суда.

Кроме того, суд предписал Дубникову соблюдать особые условия надзора, которые включают в себя необходимость регулярно отмечаться у местной полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять образцы своего ДНК по запросу американских властей.

Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов в ноябре 2021 года по подозрению в отмывании денег в интересах киберпреступников. Тогда сообщалось, что в случае признания виновным в США россиянину может грозить до 20 лет тюрьмы.

В августе прошлого года его экстрадировали в Соединенные Штаты. Во время заседания суда Дубников настаивал на своей невиновности.

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