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15:44

Мужчина пойдет под суд за кражу старинной китайской вазы в Москве

суды

15:44

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Измайловский районный суд направлено дело о краже китайской вазы конца XIX века. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Фигурант уголовного дела – мужчина 1995 года рождения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Преступление было совершено в 2017 году. Молодой человек был в гостях у знакомой, взял ключи от квартиры ее отца, расположенной на улице 9-я Парковая. Позднее из квартиры он забрал бронзовую китайскую вазу.

Изначально ущерб оценили в шесть миллионов рублей, потом эта сумма снизилась до 200 тысяч рублей.

суды

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