Глава WADA прокомментировал ситуацию с восстановлением РУСАДА в правах

27 ноября, 16:25
Фото: AP/Lee Jin-man
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди рассказал, почему РУСАДА так и не восстановили в правах.
"Российская сторона продолжает уверять, что никакой государственной поддержки применения допинга в стране нет, однако большая часть имеющихся данных указывает или намекает на то, что это не так", − пояснил Риди в интервью RT. При этом руководитель WADA заверил, что активно работает над тем, чтобы привести РУСАДА в соответствие с кодексом международной организации, но пока ему это не удалось.
"Если Россия продолжит отказываться признавать существование системы государственной поддержки допинга, то восстановление прав РУСАДА на данный момент невозможно", − заключил Риди.
16 ноября стало известно, что Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это решение в WADA объяснили тем, что Россия не признала результаты расследования Макларена, которое привело к отстранению российской сборной по легкой атлетике от игр в 2016 году. Кроме того, допинг-офицерам всемирного агентства не предоставили доступ в закрытые города, где живут спортсмены.
Отмечается, что если РУСАДА не восстановят в правах, российские спортсмены могут не получить право представлять свою страну на соревнованиях.
При этом президент WADA Крэйг Риди заявил, что восстановление РУСАДА в правах завершено на 90 процентов.
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