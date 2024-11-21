Бухгалтер Блиновской заявила, что не знает о дроблении бизнеса блогера

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Бухгалтер Елены Блиновской Наталья Авдентова заявила, что не знает, дробила ли блогер свой бизнес, передает РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.

"Я не знаю. Мне об этом сказал следователь, следствию виднее", – сказала она.

Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос она пришла в сопровождении адвоката.

Ранее стало известно, что Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться, рассказала свидетельница, работавшая на женщину. Она утверждала, что блогер вместе с мужем собрала работников и предложила им написать заявление по собственному желанию.

В марте года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей.

По информации следствия, блогер при пособничестве своего мужа и других лиц заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую службу декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов. По словам представителя ФНС, для ухода от налогов блогер использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

Свою вину блогер признала, до 2 февраля 2025 года она будет находиться в СИЗО. Из общей суммы задолженности перед государством – 1 151 722 000 рублей – Блиновская выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

В середине ноября блогера признали банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.