Мосгосэкспертиза согласовала 54 проекта жилых домов по программе реновации

17 октября 2018, 13:32
портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мосгосэкспертиза с начала года согласовала проекты пятидесяти четырех жилых домов по реновации, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на руководителя ведомства Анну Яковлеву.
"Выдано уже 54 положительных заключения по проектам жилых домов", – рассказала Яковлева. Еще 38 проектов находятся в работе.
Согласованы проекты строительства жилых домов в 11 округах Москвы, отметили в пресс-службе. "Все проекты выполнены качественно и с учетом не только нормативных требований, но и современных тенденций в планировках и отделке", – заключили в пресс-службе комитета.
В сентябре в столице подвели первые итоги реновации. За шесть месяцев этого года тысяча московских семей согласилась на предложенные варианты квартир.
В конце августа в столице утвердили 15 новых площадок для строительства по программе реновации. К 1 августа 2019 года все проекты планировок кварталов реновации будут полностью утверждены. По предварительным сведениям, для этого разработают около ста проектов планировок, в которые войдут около 300 кварталов.
Ранее Сергей Собянин осмотрел заселяемый в рамках реновации дом в Нагатинском Затоне.
Нагатинский Затон стал одним из первых районов столицы, где появились стартовые площадки. Один дом там уже заселяется, второй – достраивается, еще три площадки готовят. В общей сложности это свыше 76 тысяч квадратных метров нового жилья. В Нагатинском Затоне в программу реновации включены 54 дома.
"Москва сегодня": как реализуют программу реновации
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