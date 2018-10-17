Мосгосэкспертиза согласовала 54 проекта жилых домов по программе реновации

портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мосгосэкспертиза с начала года согласовала проекты пятидесяти четырех жилых домов по реновации, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на руководителя ведомства Анну Яковлеву.

"Выдано уже 54 положительных заключения по проектам жилых домов", – рассказала Яковлева. Еще 38 проектов находятся в работе.

Согласованы проекты строительства жилых домов в 11 округах Москвы, отметили в пресс-службе. "Все проекты выполнены качественно и с учетом не только нормативных требований, но и современных тенденций в планировках и отделке", – заключили в пресс-службе комитета.

В сентябре в столице подвели первые итоги реновации. За шесть месяцев этого года тысяча московских семей согласилась на предложенные варианты квартир.

В конце августа в столице утвердили 15 новых площадок для строительства по программе реновации. К 1 августа 2019 года все проекты планировок кварталов реновации будут полностью утверждены. По предварительным сведениям, для этого разработают около ста проектов планировок, в которые войдут около 300 кварталов.

Ранее Сергей Собянин осмотрел заселяемый в рамках реновации дом в Нагатинском Затоне.

Нагатинский Затон стал одним из первых районов столицы, где появились стартовые площадки. Один дом там уже заселяется, второй – достраивается, еще три площадки готовят. В общей сложности это свыше 76 тысяч квадратных метров нового жилья. В Нагатинском Затоне в программу реновации включены 54 дома.