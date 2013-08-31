На северо-западе столицы обнаружен похожий на снаряд предмет

В Москве обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны

В субботу днем в СЗАО обнаружили предмет, похожий на снаряд. Его проверяют пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Инцидент произошел по адресу улица Демьяна Бедного, д.1, корп. 5.

Как сообщает столичное управление МЧС России, сообщение о находке поступило на пульт дежурного 31 августа 2013 года в 12 часов 37 минут.

Ранее в МЧС поступили данные об аналогичной находке по адресу Малый Песчаный пер, д. 16. На территории устанавливается оцепление, к месту обнаружения вызваны саперы военной комендатуры столицы.