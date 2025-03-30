МЧС РФ отправит специалистов в пострадавший от землетрясения Мандалай в Мьянме

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МЧС России в течение дня отправит мобильную группировку в город Мандалай, который пострадал в наибольшей степени от прошедшего в Мьянме мощного землетрясения. Об этом рассказал глава сводного отряда МЧС Сергей Воронцов.

По его словам, пока специалисты находятся в городе Нейпьидо и ждут своей отправки. После прибытия в Мандалай они проведут разведку определения масштабов разрушения.

Воронцов также рассказал, что в Мьянму прибыл еще один спецборт Ил-76 МЧС РФ с дополнительной группой спасателей и медиков, а также с аэромобильным госпиталем.

"У нас сюда прибыл аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшему населению", – приводит ТАСС слова представителя МЧС.

МЧС России 28 марта направило в пострадавшую от землетрясения Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Уже на следующий день спасатели прибыли в Мьянму. Лайнеры МЧС привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

В сводный отряд вошли 120 специалистов из аэромобильного подразделения ведомства "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группы также есть кинологи, анестезиологи и психологи.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, число погибших в Мьянме возросло до 1 644 человек, пострадали еще 3 408 граждан, а 139 числятся пропавшими без вести. В Бангкоке погибли 17 человек, еще 32 пострадали.

Туроператоры не получали информацию о каких-либо пострадавших российских туристах. Граждане РФ продолжают отдыхать на местных курортах "в штатном режиме".