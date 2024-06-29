Прощание с погибшими при сходе поезда с рельсов в Коми прошло в Инте

Фото: телеграм-канал "Администрация МО "Инта"

Прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, прошло в Инте в субботу, 29 июня, рассказали представители властей города.

"Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале", – рассказала городская администрация в своем телеграм-канале.

Авария произошла вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный. Специалисты назвали предварительной причиной случившегося обильные осадки, в результате которых оказалось подмыто железнодорожное полотно. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

В районе места, где произошла трагедия, были обнаружены тела двух погибших. Спустя некоторое время спасатели нашли тело третьей жертвы железнодорожной аварии. Ей оказалась 16-летняя девушка – пассажирка 10-го вагона, которая до этого была признана пропавшей без вести. Еще 46 человек получили различные травмы.

Накануне сообщалось, что движение на участке железной дороги, где сошли с рельсов вагоны, было полностью восстановлено. Представители РЖД заявили, что в этом месте была возведена насыпь, а также уложены 200 метров новой рельсошпальной решетки.