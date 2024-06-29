В Коми отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов поезда

Фото: ТАСС/Северо-Западная транспортная прокуратура

Власти Коми отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято в связи с завершением работ по ликвидации последствий аварии.

Накануне сообщалось, что движение на участке в Коми, где с рельсов сошли пассажирские вагоны, было полностью восстановлено. В РЖД рассказали, что железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки и выровняли путь спецтехникой.

ЧП в Коми произошло вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный. Предварительной причиной произошедшего были названы обильные осадки, которые подмыли железнодорожное полотно. В связи с этим ЧП было возбуждено уголовное дело.

В районе места, где произошла железнодорожная авария, были найдены тела двух погибших. Позже спасатели обнаружили тело третьей жертвы ЧП. Ей оказалась 16-летняя девушка – пассажирка 10-го вагона, которая ранее числилась пропавшей без вести. Еще 46 человек пострадали.