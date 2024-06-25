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25 июня, 18:30

Происшествия

Из столичных больниц выписали 177 пострадавших от ботулизма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Из столичных больниц выписали 177 человек, пострадавших от ботулизма. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по столице.

Также к настоящему моменту была прекращена работа 114 и приостановлена деятельность 58 деклараций из-за нарушений правил технических регламентов. Столичное управление Роспотребнадзора изъяло 96 тонн пищевой продукции, из которых более 46 тонн было уничтожено на мусоросжигательном заводе.

В настоящее время столичное управление Роспотребнадзора продолжает вести все необходимые для санитарно-эпидемиологического расследования мероприятия.

Случаи ботулизма были выявлены в Москве, Московской области, Татарстане и Нижнем Новгороде. Кроме того, один завозной случай заражения зафиксировали в Санкт-Петербурге. После заражения ботулизмом скончался 21-летний житель Костромы.

Оказалось, что все пострадавшие употребляли салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина и главу отдела качества фирмы Елену Машкову, а также фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина отправили под домашний арест. При этом повар "Савон-К" Карим Норматов был заключен под стражу.

Сервис по доставке готовых блюд "Кухня на районе" могут закрыть на 90 суток

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