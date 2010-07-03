Неизвестный повредил четыре мечети в Бирмингеме

Британская полиция расследует инцидент, который произошел в ночь на четверг, 21 марта. Сразу в четырех мечетях в Бирмингеме неизвестный разбил стекла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию графства Уэст-Мидлендс.

В заявлении британских правоохранителей говорится, что о первом случае нападения стало известно в 02.30 по местному времени (05.30 мск). Сообщалось, что неизвестный мужчина кувалдой разбил окна в одной из мечетей.

Позже поступило еще одно подобное сообщение. Когда полицейские начали патрулирование выяснилось, что повреждены четыре мечети.