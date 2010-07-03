Пассажирам Airbus A321 начали выплачивать компенсации

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам аварийно севшего в кукурузном поле самолета A321, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что сейчас идет этап сбора заявлений от пассажиров, после чего деньги поступят на указанные банковские реквизиты.

ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализация потребовалась только одной женщине, 20 августа ее должны выписать.

Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

Согласно данным расшифровки записи с "черных ящиков", которая была опубликована в Сети, перед вылетом диспетчеры предупреждали экипаж о птицах. Через пару минут после взлета пилоты передали сигнал бедствия и попросили разрешения вернуться в аэропорт, но в этот момент отказал второй двигатель. Далее самолет сел в поле и снова вышел на связь – уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.

Работы по сливу топлива и разборке самолета завершат до 26 августа. 18 августа началась подготовка к эвакуации Airbus A321. Специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили к осмотру места посадки лайнера.

Они приняли решение сперва демонтировать двигатели, а затем крылья и пассажирский салон. После этого самолет приподнимут с помощью надувных понтонов, погрузят на автотрейлер и доставят в один из ангаров на территории ЛИИ имени Громова для более тщательного изучения и осмотра. В авиакомпании заявили, что в небо борт уже не поднимется, восстанавливать его экономически нецелесообразно.

