Самолет из Китая приземлился в Уфе без спуска одного шасси

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Летевший из Китая грузовой самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Уфы без спуска одного шасси.
На борту воздушного судна находились девять членов экипажа. Никто из них не пострадал, сообщил глава регионального комитета по транспорту Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании правительства Башкирии. Он уточнил, что инцидент произошел в международном аэропорту Уфы на прошлой неделе.
По словам главы комитета по транспорту, Ил-76 из китайского Шэньяна при посадке не смог выпустить заднюю правую стойку шасси. "После проведенных мероприятий стойка шасси была выпущена, и самолет благополучно приземлился в аэропорту", − цитирует Мухаметьянова РИА Новости.
Он также уточнил, что это происшествие не привело к сбою в работе авиаузла.
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