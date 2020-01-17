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В мире

20:44

В Дюссельдорфе эвакуируют 11 тысяч жителей из-за бомбы времен войны

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/duesseldorf

Власти Дюссельдорфа объявили эвакуацию после того, как на одной из улиц города была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает RT.

"В радиусе 500 метров от места обнаружения на улице Ульменштрассе в районе Дерендорф до 11 650 человек должны покинуть свои дома", – указано в сообщении на официальной странице города в Twitter.

На время проведения разминирования бомбы между Дюссельдорфом и Дуйсбургом не планируется прекращать железнодорожное сообщение.

В Москву тем временем вернулась волна "минирований". Анонимные злоумышленники заявляют о размещении бомб в социальных учреждениях, на транспортных узлах, в районных судах. Тем не менее все сообщения оказываются ложными.

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