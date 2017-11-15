Детский сад эвакуируют из-за пожара на цокольном этаже жилого дома в столице

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Склад магазина обуви загорелся на цокольном этаже жилого дома на юго-западе Москвы. Из детского сада, расположенного на втором этаже здания эвакуируют воспитанников и персонал.

"Пожар происходит на цокольном этаже по адресу: улица Профсоюзная, дом 22/10. В помещении наблюдается плотное задымление. На втором этаже над складом расположен детский сад, из него в настоящее время идет эвакуация детей", – цитирует источника в экстренных службах ТАСС.

Возгорание удалось ликвидировать, его площадь составила пять квадратных метров.

По данным Агентства "Москва", дети не пострадали во время пожара. Их разместили в другом филиале детского сада.