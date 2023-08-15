Фото: телеграм-канал SHOT

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 33, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

По данным ведомства, на стационарном лечении пребывают 63 пострадавших. Состояние 11 из них оценивается как тяжелое. В общей сложности пострадали 80 человек.

В понедельник, 14 августа, в автосервисе рядом с торговым центром "Глобус" прогремел взрыв. Он стал причиной пожара в здании. После этого пламя перешло на находящуюся рядом АЗС.

В связи с жертвами власти Дагестана предоставят семьям погибших по 1 миллиону рублей. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

На фоне ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"

Жители дагестанского поселка перекрыли участок федеральной трассы Астрахань – Махачкала