Фигурантов нового "игорного дела" арестовали в Москве

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17 человек, в том числе полицейского, подозревают в создании сети подпольных игорных заведений в нескольких регионах России. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, группу создали в январе 2015 года Сергей Ерков и Александр Горлышкин. Они решили проводить азартные онлайн-игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны. За все время преступники получили доход на сумму не менее 66 миллионов рублей. Всего в группе было как минимум 17 человек, один из них – сотрудник управления МВД по Саранску.

"По предварительным данным, за период функционирования преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 66 миллионов рублей", — сказала Иванова, передает РИА Новости. Всего в группе состояло не менее 17 человек, в том числе сотрудник управления МВД по Саранску.

Возбуждено уголовное дело по статьям о создании/участии в преступном сообществе и незаконной организации азартных игр. В рамках предварительного следствия следователями провели 33 обыска в офисных и жилых помещениях в Москве и Мордовии. Они изъяли 260 единиц игорного оборудования, технику, черновую бухгалтерию, документы и денежные средства на сумму около 10 миллионов рублей.

12 фигурантов заключили под стражу, троих поместили под домашний арест. Двое соучастников находятся в федеральном розыске.