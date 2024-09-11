Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Александр Ким и Никита Дубас, которые являются фигурантами дела о гибели туристов в столичном коллекторе, пытались уничтожить следы преступления. Это следует из судебных документов, передает РИА Новости.

В материалах дела сказано, что мера пресечения для Дубаса и Кима не была изменена, так как оба фигуранта пытались скрыть следы преступления.

"Имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда", – предположило следствие.

Защита обвиняемых отрицает эту версию следствия и уточняет, что, напротив, один из фигурантов по своей воле приехал в Москву к следователю, чтобы разобраться в случившемся и помочь следствию.

Следствие уже предъявило в окончательной редакции обвинение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Киму и Дубасу. При этом в деле фигурирует и другой обвиняемый – директор компании "Авангард" Александр Лазовский. Сейчас, по версии СК, мужчина находится в ОАЭ, поэтому его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, обнаружили в Москве-реке утром 21 августа 2023 года. Всего в группе были восемь человек. Тела последних нашли спасатели 22 августа.

Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и предъявили обвинение одному из организаторов экскурсии Дубасу. Спустя время в Санкт-Петербурге задержали Кима.

Позже Замоскворецкий суд Москвы арестовал Кима и Дубаса по обвинению в организации незаконной экскурсии. Вину они не признали. Защита Кима указывала на то, что мужчина лишь создал площадку и предоставлял ее для размещения объявлений об экскурсиях. Сам фигурант дела заявлял, что его компания не является организатором экскурсий и не разрабатывает маршруты.

