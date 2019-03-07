Кредиторы отобрали квартиру у актера Сергея Фролова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

У актера Сергея Фролова, известного по ролям в фильмах "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", отобрали квартиру в Москве, пишут "Известия". По словам артиста, его вместе с женой и ребенком выставили на улицу без документов и вещей.

Как сообщили в Facebook друзья Фролова, накануне неизвестные вырезали в квартире замки, а судебные приставы провели опись имущества. Актер обратился в полицию, но правоохранители не смогли ему помочь.

По словам Фролова, новый собственник ударил его жену, когда та хотела забрать ценные вещи. В результате семья актера оказалась на лестничной площадке перед закрытой дверью.

По предварительным данным, мать актера, которой принадлежала квартира, взяла кредит на ремонт в размере 600 тысяч рублей под 28% годовых. Погасить его женщина не смогла, а наоборот, заключила новый договор займа на 1,2 миллиона рублей под залог квартиры.

В 2017 году Фролов узнал, что квартиру матери выставили на торги. Он утверждает, что аукцион был фиктивным, так как ему не смогли показать оригиналы документов о проведении торгов.