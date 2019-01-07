Таксист ранил пассажира ножом на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Великжанин

Водитель ранил пассажира ножом на западе Москвы после того, как тот не смог заплатить за проезд наличными. По данным ТАСС, конфликт произошел в районе Солнцево.

Водитель такси сказал пассажиру после поездки, что расплатиться картой нельзя, и потребовал наличные, сообщили в правоохранительных органах.

У клиента наличных не оказалось, произошел словесный конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой шофер ранил пассажира ножом. При этом госпитализированы были оба.