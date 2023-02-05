СК начал проверку по факту гибели пожарного при тушении частного дома в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области сообщило о проверке по факту гибели пожарного при тушении возгорания в частном доме в Подмосковье.

"В Пушкинском городском округе следователи устанавливают обстоятельства при которых погиб командир отделения пожарной части. По предварительным данным, во время тушения возгорания в частном доме в поселке Ашукино на командира отделения пожарной части ГКУ "Мособлпожспас" обрушились конструкции", – указали в ведомстве.

По информации СК, травмы получил начальник караула другой пожарной части, который пытался спасти коллегу из горящего помещения.

Собственник жилой постройки остался в живых, его допрашивают следователи. Он рассказал, что возгорание началось в пристройке дома, после чего перекинулось на мансарду основного здания.

Ранее сообщалось, что при пожаре в деревне Ашукино Московской области пострадали два работника ГКУ МО "Мособлпожспас". Один из них скончался. К тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 11 спасателей.

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