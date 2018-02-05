Девушка с пулей во лбу обратилась в столичную больницу

Фото: портал Москва 24/Сипко М.

Девушка с застрявшей во лбу пулей пришла в одну из столичных больниц. Полицейским она рассказала, что стала жертвой разбойного нападения, сообщает Агентство "Москва".

Ночью 3 февраля на улице Новосибирская, дом № 6, корпус 2 на 21-летнюю девушку напал неизвестный в маске. Угрожая пистолетом, мужчина потребовал отдать ему деньги, но девушка отказалась. Тогда преступник выстрелил ей в голову и скрылся, ничего не взяв.

Потерпевшей хватило сил самостоятельно добраться до больницы. Врачи поставили ей диагноз: инородный предмет в лобной области. Пулю извлекли, после чего потерпевшая пришла в полицию.

Девушка, находившаяся в состоянии легкого алкогольного опьянения, написала заявление, и покинула отдел, пояснив, что дома ее ждет маленький ребенок.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемым является мужчина 1998 года рождения, проживающий на улице Красноярская.