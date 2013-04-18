Радиостанция "Москва FM" разыграет призы для пикника

Каждый будний день с 22 апреля по 17 мая 2013 года слушатели радиостанции "Москва FM" могут дозвониться в прямой эфир и ответить на вопрос ведущего. Победители викторины получат призы для загородного отдыха и пикника.

В эфире "Москвы FM" будут разыгрывать наборы полезных призов, среди них:

набор шампуров Forester RZ500T в футляре, термос Forester GS1009 со складной ручкой, аэрозоль для защиты территории "Раптор" и Аэрозоль от клещей "Gardex Extreme";

набор шампуров Forester RZ60WB с деревянными ручками, термос Forester GS1009 со складной ручкой, ловушка от пищевой моли "Раптор" и аэрозоль-репелент от комаров "Gardex Extreme";

сковорода-гриль Forester BQN14 с антипригарным покрытием со складной ручкой, средство от муравьев в гранулах "Раптор" и спрей от комаров с алоэ вера "Gardex Family".

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Партнером розыгрыша выступает журнал "Домой. Интерьеры плюс идеи", созданный командой ведущих журналистов и специалистов в области дизайна интерьера и обустройства дома.