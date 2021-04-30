Главе представительства ЕС в Москве вручена нота об ответе России на санкции

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Главе представительства Евросоюза в РФ в Москве Маркусу Эдереру вручена нота от ответных мерах РФ в связи с антироссийскими санкциями совета ЕС. Об этом сообщили в российском МИД.

"Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами", – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В дипведомстве добавили, что оставляют за собой право реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода.

Ранее стало известно, что МИД РФ запретил въезд в Россию 8 гражданам стран ЕС и представителям официальных структур в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр, Оса Скотт, которая заявила в одном из интервью, что результаты анализов Навального указывают на отравление нейротоксином из группы веществ "Новичок", и другие.

