Кадыров назвал эффективными действия чеченского спецназа в Ростове-на-Дону

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил боцов республики, которые направились в Ростов-на-Дону 24 июня. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные. Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу", – указал Кадыров.

По его словам, чеченские бойцы показали высокую боеспособность и готовность защитить Родину.

До этого Кадыров, комментируя произошедшую попытку вооруженного мятежа, заявил, что некоторые люди ради личных амбиций и выгоды могут наплевать на привязанность и любовь к Родине. Он отметил, что цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у основателя ЧВК затаенную обиду.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию. Также он сообщил, что бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.

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