Шольц заявил о намерении снова баллотироваться на пост канцлера ФРГ

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Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что в 2025 году будет вновь баллотироваться на пост главы правительства Германии.

Политик также отметил сплоченность Социал-демократической партии, к которой он относится, и подчеркнул, что она намерена победить на предстоящих выборах.

В начале этого года СМИ писали, что Шольцу грозит досрочная отставка. Были обозначены две причины: общее снижение действий правительства, а также скандал с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком. Последний, как утверждалось, может быть связан с российской разведкой и, предположительно, уехал в РФ.

Позднее Шольц признался, что желает остаться на занимаемой должности. По его данным, правящей в Германии коалиции не грозит распад на почве внутренних разногласий.

