Экс-глава Минэнерго РФ Шульгинов займет пост главы комитета ГД по энергетике

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Освобожденный с должности главы комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на место председателя придет экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов.

По его словам, он будет продолжать вести те направления, которые до этого курировал напрямую – атомную и газовую сферу, вопрос безопасности, а также темы, связанные с международной деятельностью.

"Когда председатель комитета придет, Николай Шульгинов, – а такие решения приняты – мы с ним обсудим то, как будем заниматься работой", – уточнил он в ходе заседания комитета ГД по энергетике, передает его слова РИА Новости.

23 июля Госдума освободила Сергея Неверова с поста вице-спикера нижней палаты парламента, а также Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов ГД по спорту и энергетике соответственно. Проект постановления был принят на заседании нижней палаты парламента 23 июля.

В конце мая Госдума утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Причиной стало заявление парламентария, в котором она сообщила о сложении своих полномочий в связи с назначением на должность советника президента РФ.

