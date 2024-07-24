24 июля, 11:05Политика
Экс-глава Минэнерго РФ Шульгинов займет пост главы комитета ГД по энергетике
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Освобожденный с должности главы комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на место председателя придет экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов.
По его словам, он будет продолжать вести те направления, которые до этого курировал напрямую – атомную и газовую сферу, вопрос безопасности, а также темы, связанные с международной деятельностью.
"Когда председатель комитета придет, Николай Шульгинов, – а такие решения приняты – мы с ним обсудим то, как будем заниматься работой", – уточнил он в ходе заседания комитета ГД по энергетике, передает его слова РИА Новости.
23 июля Госдума освободила Сергея Неверова с поста вице-спикера нижней палаты парламента, а также Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов ГД по спорту и энергетике соответственно. Проект постановления был принят на заседании нижней палаты парламента 23 июля.
В конце мая Госдума утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Причиной стало заявление парламентария, в котором она сообщила о сложении своих полномочий в связи с назначением на должность советника президента РФ.