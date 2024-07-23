Депутат Неверов подал заявление на работу в комитете ГД по делам национальностей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Сергей Неверов подал заявление на работу в комитете Госдумы по делам национальностей. Об этом он заявил РИА Новости.

"Считаю, что вопрос межнационального согласия в нашей многонациональной стране крайне важный и эта работа, которой я занимался в последнее время как куратор, как зампред ГД, курирующий данный комитет", – рассказал Неверов.

Ранее Госдума освободила Неверова с поста вице-спикера нижней палаты парламента, а также Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов ГД по спорту и энергетике соответственно. Проект постановления был принят на заседании нижней палаты парламента 23 июля.

До этого Госдума утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Причина – заявление парламентария, в котором она заявила о сложении своих полномочий в связи с назначением на должность советника президента РФ.